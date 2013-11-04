Данный инцидент произошел 30 августа, в День Конституции. По словам пострадавшего все произошло потому, что он убрал веревку, наятнутую между участками, решив, что она осталась послерабочих.

- В День Конституции он пришёл со своей территории и совершил нападение на меня и моего зятя. Следом подошли ещё двое его родственников, оба крепкого телосложения, они стали зятя удерживать, а Курмангажинов душить. Все трое были выпившие. Я попытался защитить зятя, но Курмангажинов грубо оттолкнул меня, и я упал в грязь. Жена Курмангажинова вынесла ему из дома пистолет. Мой зять вырвался и стал убегать, а Курмангажинов выстрелил в него. Свидетелями данных действий стали также моя супруга, дочь и внуки-школьники, - рассказывает Ким Изтлеуов. Изтлеуов написал заявление на имя начальника УВД Медеуского района Алматы полковника полиции Касабеков Б.А., он это дело взял под свой личный контроль.

Министр обороны Адильбек Джаксыбеков тоже в курсе случившегося. По его указанию органом дознания Военной полиции проводится доследственная проверка.