Илюстративное фото с сайта assalam.ru

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу Атырауского ДВД.

- Ориентировка на гражданина Узбекистана, убившего женщину в Башкортостане, поступила от российских коллег. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, и он был объявлен в розыск, - рассказала руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА.

По словам полицейских, преступнику удалось сбежать с места преступления и добраться до Атырау. Сотрудниками криминальной полиции он был обнаружен в одном из городских микрорайонов. На данный момент задержанный помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции его в Россию.