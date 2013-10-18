По условиям конкурса, к участию допускалась молодежь от 15 по 35 лет. Они читали суры наизусть, толковали правила тажуит. Также выразительно читали отрывки из священной книги и отвечали на вопросы. В состав жюри входили преподаватели и имамы.

По данным пресс-службы областной мечети «Нур Гасыр», в конкурсе участвовали 16 человек. 1-ое место занял Торехан БАКИИУЛЫ из Алгинского района. 2 место у Адилжана БЕРИКБАЙ и Асылгерея ЖЕТПИСОВА из Мугалжарского района . 3 место разделили Габит Амангосулы из Актобе, Райымбек СЕРИКУЛЫ из Кобды и Абжаппар ОСПАНУЛЫ из Мугалжарского района. Всем участникам были вручены памятные и поощрительные призы.

Фото автора