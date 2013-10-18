Иллюстративное фото с сайта fashionforyou.ru Иллюстративное фото с сайта fashionforyou.ru В течение трех дней в Атырау будет проходить конкурс бизнес-идей «Atameken Startup» - мероприятие, которое ОФ «Атамекен Стартап» при содействии Палаты «Союз «Атамекен» организует в поддержку начинающих предпринимателей по всему Казахстану. По сообщению Палаты «Союз «Атамекен», в пятницу вечером участники приходят с одной лишь бизнес-идеей и уже в тот же вечер должны собрать на проекте команду из числа участников. На протяжении всех выходных ребята работают над концепцией, бизнес-планом, их проекты проходят crush-тесты при содействии менторов – опытных экспертов в сфере бизнеса и технологий. Цель работы – создать минимально жизнеспособный продукт. Ограниченный по времени формат мероприятия, жесткий тайминг на проекте делает участие в нем максимально плодотворным для команд. На презентацию идеи отводится лишь 1 минута, на финальные презентации – немногим больше – 5 минут. Время в промежутке между первой и последней презентацией продемонстрирует потенциал каждой команды и каждого участника, а также жизнеспособность создаваемого ими продукта или услуги. Тематика проектов не ограничена, а лучшим командам по итогам судейского решения будут вручены денежные призы на общую сумму около 600 000 тенге. Как показывает опыт проведения шести реализованных конкурсов бизнес-идей, чаще всего востребованными оказываются IT-специалисты различного профиля (web-дизайнеры, программисты, разработчики), маркетологи, финансисты и project-менеджеры. В прошлом году на таком же мероприятие первое место занял Тимур БЕКТУР с проектом «IT-тiрлiк», получив за это 500 тысяч тенге. Идея автора заключалась в создании интернет-издания информационных технологий на казахском языке.  