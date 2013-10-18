В Уральске спецмашины не могут пробраться до мусорки

ЧП с мусоровозом случилось сегодня в районе остановки "Диана". Как известно, в данный момент идут дорожные работы как по пр. Евразия, так и по улице Кердери (бывш. Сурова). Из-за этого все подъезды ко дворам заставлены машинами и проезда ко дворам практически нет. Сегодня читатель прислал нам фотографии, как мусоровоз пытается проехать во двор возле магазина "Береке" . Из-за припаркованных вдоль домов автомобилей спецмашина пыталась проехать во двор, но проезд был очень узким. И водитель, въезжая, снес висящий на стене кондиционер.