По мнению бывшего главы Нацбанка Григория Марченко, проект Единого процессингового центра, позволяющего гражданам проводить карточные операции без комиссий, заблокирован рядом министров в правительстве Казахстана. Об этом он рассказал в интервью газете DK NEWS.
По данным экс-главы Нацбанка, в стране насчитывается 12,8 миллиона держателей карточек, использующих в обращении 14,3 миллиона карточек - из них 80% дебетные. Это зарплатные, пенсионные, студенческие, расчетные. Казахстанские банки умудряются зарабатывать практически на всех операциях, совершаемых при помощи дебетных карточек.
"Во-первых, при зачислении денег на счета своих клиентов — от 0,3 до 1,0%. Некоторые банки зарабатывают еще и при снятии гражданами денег через их собственные банкоматы. Т.е. второй раз — на тех же суммах денег. При использовании этих карточек для безналичной оплаты в сети POS-терминалов банки зарабатывают дополнительно от 1% до 1,6%. Плюс повышенный тариф при снятии наличных денег через банкоматы других банков (1%-1,5%)", - сказал Марченко.
"Кроме того, среднедневные остатки на счетах, подтверждающих расчеты по платежным карточкам, превышают 300 млрд тенге. Это реальные деньги, абсолютно бесплатно доставшиеся банкам, за обслуживание которых платят все граждане и организации нашей страны. А за что?", - недоумевает экс-глава Нацбанка.
После анализов тарифов банков на переводы денег внутри страны, проведенных экспертами Национального банка, выяснилось, что тарифы банков превышают тарифы Национального банка от 14 до 96 раз. А в 2011 году исследования Всемирного банка и Международной платежной системы "Visa International" показали, что казахстанские банки стремятся получить краткосрочный доход за счет высоких комиссий, а не укреплять доверие потребителей и способствовать дальнейшему расширению сфер применения платежных карточек.
В связи с этим Нацбанк выступил с предложением создать Единый процессинговый центр, который бы упразднил комиссии за карточные операции.
"Если на карту перечислили заработную плату, вам нужно снять определенную сумму наличных денег, то уже не нужно искать банкомат "своего банка". Можно снять наличные в первом же увиденном банкомате, комиссия при этом — ноль! Если организация выплачивает заработную плату на карточку, то сейчас с нее берут плату за это. При ЕПЦ — не брали бы. При оплате карточкой в магазине комиссия также составит ноль. Сейчас с предприятия, предлагающего товары и услуги, за оплату его клиентов карточкой берут 2,5% комиссии. А если бы был ЕПЦ, то брали бы 0,5% или фиксированную низкую плату, скажем, 30 тенге? На выбор. Все это уже есть в мире. К примеру, в Англии появились банкоматы с надписью "free cash"", - сообщил Марченко.
Это предложение, говорит экс-глава Нацбанка, как и аргументы по созданию ЕПЦ, были переданы в правительство. Однако проект был заблокирован, несмотря на то, что правительство, казалось бы, не имеет никакого отношения к функционированию платежных систем.
"Думаю, что в правительстве несколько министров имеют прямое отношение к банковскому лобби. Другого объяснения блокирования предложения НБ РК нет. Нельзя же считать доводом, что из-за ЕПЦ некоторые банки потеряют свои конкурентные преимущества. С одной стороны, интересы абсолютного большинства населения, а тут — конкурентные преимущества двух-трех банков. Несерьезно", - сообщил Марченко.
