Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Десять месяцев Виктор ОЛЕЙНИКОВ напрасно отсидел в следственном изоляторе. За покушение на изнасилование и извращенные действия над 17-летней дочерью хозяйки квартиры, где он снимал комнату, его приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Верховный суд прекратил производство по уголовному делу из-за недоказанности вины ОЛЕЙНИКОВА. Экспертиза показала, что у 17-летней дочери хозяйки есть признаки легкой умственной отсталости. А в ту ночь кроме Виктора в комнате спали родственники хозяйки квартиры, которые ничего не слышали. Верховный суд указал, что ОЛЕЙНИКОВ имеет право требовать возмещения морального вреда от органов, ведущих уголовный процесс. После освобождения из-за решетки Виктор потребовал от министерства финансов 10 миллионов тенге. Мужчина утверждал, что привлечение его по такой статье вызвало не только чувство стыда и подавленности, но и разбило его личную жизнь - от него ушла жена. Суд удовлетворил исковые требования частично. Министерство финансов обязали выплатить полмиллиона тенге. ОЛЕЙНИКОВ не согласен с таким решением и требует выплатить ему все 10 миллионов.