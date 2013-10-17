Свидетели по делу Ундаганова дают сенсационные показания

Сегодня, 17 октября, состоялось очередные слушания по делу спортивных чиновников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" из зала суда. Судья Карасаева рассматривает дело с утра до вечера, лишь прерывая процесс на обед. Сегодня в суде был опрошен один из свидетелей - главный тренер хоккейного клуба "Акжайык" Дмитрий ИВАННИКОВ. - На должности главного тренера я с 2013 года, до этого был просто тренером по хоккею, - говорит Дмитрий ИВАННИКОВ. - Тренером по хоккею меня назначили в 2008 году. Тогда мне сообщили, что срочно надо перечислить на карточку деньги на поездку, и сказали, что перечислят мне на карточку. До этого деньги перечислялись Марату МАНГУБАЕВУ. Мы с Салаватом РАФИКОВЫМ вместе ходили, снимали деньги, он их потом забирал. В 2009 году по документам для команды были оформлены две поездки на учебно-тренировочные сборы. Однако на самом деле команда никуда не выезжала. - В 2009 году по документам была оформлена поездка на 27 человек в город Казань с 29 сентября по 10 октября для участия в международном турнире среди команд России, Татарстана и Казахстана, - спрашивала у свидетеля областной прокурор Тамара САРСЕНОВА. - Выезжала ли команда в этот период времени? Свидетель Иванников ответил, что границу они не пересекали, значит, в Казань на данный турнир не ездили. Также Дмитрий ИВАННИКОВ рассказал суду, что не было поездки в город Жигулевск на учебно-тренировочные сборы. О фиктивных поездках команда узнала только во время следствия. В суде также стало известно, что у спортивного клуба "Акжайык" имелись долги. - Руководство облспорта объясняло нам это тем, что в начале года были затруднения с финансированием, и из-за этого возникли долги, - рассказал Дмитрий ИВАННИКОВ. - Несмотря на наши долги, мы занимали деньги для футбольного клуба "Акжайык" в апреле 2011 года, так как необходимо было выезжать на игру 1 июня. Директор клуба ТУМЕНОВ дал футбольному клубу деньги под честное слово, сказав, что в сентябре они его вернут. Что было дальше, я не знаю. Сказали, что долг вернули, а куда эти деньги делись потом, я не знаю. Если команда существует до сих пор, значит облспорт оказывал нам поддержку. Однако судья Акгуль КАРАСАЕВА с этим утверждением была не согласна. - Как вам оказывали поддержку, если тренеры бегали по друзьям и знакомым и собирали деньги в долг, чтобы команда могла выехать, об этом нам уже говорили свидетели до вас, - заявила судья Акгуль КАРАСАЕВА. Также стало известно, что весной этого года администратор команды Салават РАФИКОВ собирал всю команду в кафе для разговора. На этой встречи он уверял всех, что никаких денег не брал. - Он хотел поговорить, но разговора не получилось, только обменялись претензиями, - говорит главный тренер Дмитрий ИВАННИКОВ. Администратор Сергей УЛАНОВ рассказал в суде, что для организации усиленной тренировки писал только служебную записку, а смету расходов делал РАФИКОВ, и сам относил ТУМЕНОВУ на подпись. Со слов свидетеля, Рафиков раздал на подпись команде ведомости на сумму в 52 тысячи тенге, а на самом деле на руки спортсмены получили 23 тысячи тенге. - На поездку в Оренбург нам выделили 1 миллион тенге, из них на поездку по 23 тысячи отдал на руки игрокам, а остальные деньги я передал Рафикову, - говорит Сергей УЛАНОВ. - В Оренбург мы ехали на своих машинах, их было пять. Как Рафиков распределился остальной суммой, он мне не говорил, я не знаю. Двое действующих хоккеистов спортивного клуба "Акжайык также рассказали на суде, что неоднократно подписывали пустые ведомости, которые им давал Рафиков. А в 2011 году, когда команда завоевала золото на зимней Азиаде, Муслим УНДАГАНОВ вручил спортсменам по 400 000 тенге, после чего у некоторых спортсменов эти деньги были изъяты Рафиковым. - У меня деньги он не брал, а остальные говорят, что отдавали Рафикову деньги, но с какой целью и вернулись ли они назад моим коллегам, я не знаю, - рассказал суду хоккеист Нурлан УРАЗГАЛИЕВ.