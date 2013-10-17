Иллюстративное фото с сайта newslab.ru Иллюстративное фото с сайта newslab.ru По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательной службы областного ДЧС, час назад сгорело административное здание Алмалинского сельского округа, который находится в 17 км от областного центра. По предварительным данным, одноэтажное здание, в котором кроме акимата, находилась библиотека и дежурная часть полиции, сгорело полностью. В данное время на месте ЧС работают дознаватели. Они пытаются установить причины возгорания. При пожаре никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники ДЧС, две единицы техники КГП «АтырауСуАрнасы»  и 1 единица техники службы газа.  