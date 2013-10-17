Иллюстративное фото с сайта azh.kz Иллюстративное фото с сайта azh.kz Сегодня на заседании комиссии министерства охраны окружающей среды в Астане рассмотрят вопрос о дальнейших действиях по исследованию Азгирского военного полигона. По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, на бывшем военном полигоне, где проводили подземные ядерные взрывы, на данный момент ведется работа по исследованию последствий испытаний. Исследования ведут специалисты Курчатовского Национального ядерного центра, Семипалатинского Научно-исследовательского института радиационной медицины и экологии и Института ядерной физики. Наблюдению подвергаются местные жители, которые проживали в этой местности в 66-80 годах. Именно в этот промежуток на Азгире было проведено 17 подземных ядерных взрывов. Параллельно идет замер уровня радиации в воздухе, почве и воде.  