Иллюстративное фото с сайта positime.ru Иллюстративное фото с сайта positime.ru В Актюбинской области за 9 месяцев 2013 года выявлено 18 ВИЧ инфицированных. Всего с 1989 года, когда в области был зарегистрирован первый случай ВИЧ инфекции, выявлено 285 ВИЧ инфицированных. Как отмечают в областном СПИД-центре, самой уязвимой группой для ВИЧ-инфекции стала молодежь в возрасте 20-29 лет. На их долю приходится почти половина случаев заражения. При этом наблюдается и значительное увеличение распространения вируса иммунодефицита человека среди подрастающего поколения - из общего числа ВИЧ-инфицированных около 5 процентов составляют подростки в возрасте от 15 до 19 лет. Одной из основных причин этой ситуации специалисты называют низкую информированность молодежи о негативных последствиях употребления наркотиков, а также о мерах профилактики СПИДа и половых инфекций. Добавим, что на половой путь передачи ВИЧ приходится более 36% случаев, на внутривенное введение наркотиков - 54,7%. Специалисты напоминают, что пройти обследование на ВИЧ можно конфиденциально и на анонимной основе в Центре СПИД.