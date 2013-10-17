Иллюстративное фото с сайта lenta-ua.net Иллюстративное фото с сайта lenta-ua.net Как сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения по Дина КАМЕЛОВА, Минздравом принято решение приостановить вакцинацию девочек-подростков от вируса папилломы человека, вызывающего рак шейки матки, из-за ухудшения здоровья двух школьниц в Павлодарской области. Напомним, что около тысячи девочек-подростков с начала октября были привиты в Павлодарской области от вакцины против вируса папилломы человека. Позже из села Майкодин Баянаульского района были госпитализированы в больницу города Экибастуза две школьницы в связи с ухудшение самочувствия после получения вакцины. Буквально вчера  Миниздрав решил приостановить вакцинацию в пилотных регионах - Астане, Алматы, Павлодарской и Атырауской областях. - Пока к нам не поступало официального распоряжения. Возможно, сегодня в течение дня будет, - отметила Дина КАМЕЛОВА. Но в любом случае, речь не идет об отмене вакцинации, а только о приостановлении, до выяснения причин ухудшения самочувствия после прививок. Возможно, в Атырау сумели избежать форс-мажорные обстоятельства, которые произошли в Павлодарской области, из-за банальной причины - вакцина еще не поступила в регион. - Мы пытались скорректировать количество доз в сторону уменьшения. Потому что и так было ясно, что 100% охвата по нашей области не будет. Также еще не заключены контракты на поставку вакцин, - уточнила Дина КАМЕЛОВА. В Атырауской области вакцинации по возрасту подлежат 4600 девочек, согласие на прививку дали родители 1500 из них. На вакцинацию в нашей области выделено 114,5 млн тенге.