Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Финансовая полиция возбудила уголовное дело на начальника отдела медико-социальной экспертизы №3 Департамента по контролю и социальной защите по Актюбинской области гр-ку Р. Женщину обвиняют в том, что 8 октября 2013 года она получила взятку в сумме 70 тысяч тенге за выдачу справки о второй группе инвалидности без срока переосвидетельствования. Расследование уголовного дела продолжается.