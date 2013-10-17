Фото с сайта www.liter.kz Фото с сайта www.liter.kz Среди госслужащих в корпусе "А" Нурсултан Назарбаев увидел будущих руководителей Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Я уверен, что в этом зале находятся будущие руководители не только министерств и ведомств, но и руководители государства будущего, но это зависит от вас и определит это время", - сказал Президент на встрече с госслужащими корпуса "А". "Корпус "А" будет постоянно обновляться, потому что это стержень системы госуправления. Я от вас жду весомого вклада в дело обновления всего госаппарата, прежде всего, снижения бюрократизма и волокиты, улучшения качества госуслуг, строгого соблюдения этики, непримиримой антикоррупционной позиции", - сказал он. Обращаясь к госслужащим, которым при отборе не хватило несколько баллов, Назарбаев посоветовал им не опускать руки. "В ходе конкурса отдельные претенденты буквально 1-2 балла не набрали, им не надо опускать руки, у них есть еще будущее попасть сюда же, но мы их тоже никуда не выбросили", - отметил Глава государства. "До меня доходили слухи, заявления: "вот, к сожалению, такой был опытный аким, он попал, вот он закона не знает, и так далее". Но этот аким 20 лет сидит (на своем посту. - Прим. автора) уже со времен Советского Союза, наверное хороший, я не знаю, но сегодня хороший - это не профессия, человек хороший - можно понять", - также отметил Президент. Источник: tengrinews.kz.