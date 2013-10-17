Иллюстративное фото с сайтаpsk-lider.ru Иллюстративное фото с сайтаpsk-lider.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 39-летний рабочий сорвался со 2 этаже во время строительства убойного цеха в городе Кандыагаш. Это произошло в воскресенье. Санавиация высылала в райцентр нейрохирурга. Он провел операцию травмированному, но спасти жизнь мужчине не удалось. В понедельник в начале первого ночи мужчина умер в реанимации ЦРБ Мугалжарского района. По сведениям главврача больницы, мужчина поступил в мозговой коме, у него был перелом височной области и перелом ребер. Известно, что убойный цех строил предприниматель, а погибший работал по найму.  