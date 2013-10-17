Фото с личной страницы vk.com Фото с личной страницы vk.com Подозреваемые в убийстве 14-летней ученицы средней школы №19 Гульдиры САКЕНОВОЙ арестованы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области. Санкция на арест была выдана городским судом 14 октября. Напомним, что задержали подозреваемых 12 октября. Двое подозреваемых - это 20-летняя Виктория из поселка Полтавка Мартукского района и  ее 21-летний сожитель Сергей. Виктория работала в Актобе в букмейкерской конторе. Сергей - помощником программиста. Как рассказали в прокуратуре, задержанный парень от дачи каких-либо показании отказывается. В то же время подозреваемая в убийстве девушка дала признательные показания, благодаря этому полицейским удалось обнаружить разбросанную в разных частях города одежду, сотовый телефон и школьную сумку убитой. На пресс-конференции также было озвучено, что тело погибшей обнаружили перед подъездом №2  дома по улице Тургенева, 104, корус 1. Тело девушки лежало в мешке из-под сахара, на голове был полиэтиленовый пакет. Убийцы перевязали пакеты бельевой веревкой и положили в большую клетчатую сумку. Одна из версий случившегося - ревность Виктории к Гульдире САКЕНОВОЙ. По неофициальным данным, Виктория задушила девушку шнуром от зарядки для телефона на съемной квартире в 5 микрорайоне. Руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Руслан ЖАСАНОВ  отметил, что по данному делу с большой долей вероятности будут назначены экспертизы, в том числе и судебно-психологические, которые определят, насколько были вменяемы виновные лица. Тамара ПИРОГОВА