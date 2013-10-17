Иллюстративное фото с сайта life24.kz Иллюстративное фото с сайта life24.kz Государственные закупки и строительство считаются самыми коррупционными сферами в Казахстане. Об этом в депутатском запросе сообщил мажилисмен Талгат Ергалиев, передает Today.kz. «Согласно аналитическим сведениям, приведенным в отраслевой Программе по противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011 - 2015 годы, наиболее коррупционными сферами в настоящее время в Республике Казахстан наравне со сферой государственных закупок является сфера строительства», - говорится в запросе. Депутат Ергалиев приводит данные, согласно которым за прошлый год из 371 коррупционного преступления в сфере госзакупок 133 пришлись на строительство и 46 - на ЖКХ. По словам мажилисмена, причиной этому стали недостатки системы сметного нормирования, так как ценообразование в строительстве основывается на данных 90-х годов. «Именно на основе этих старых норм и расценок советского периода, определяется сегодня стоимость строительства объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, что привело к ситуации, когда в проектах строительства иногда стоимость СМР завышается на 15 - 20 процентов», - пишет депутат. В связи с этим Талгат Ергалиев просит премьер-министра Серика Ахметова рассмотреть возможность пересмотра сметных норм и расценок, что, по его мнению, позволит снизить уровень коррупции в отрасли. Источник: Today.kz