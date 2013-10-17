Фото с сайта news.delovoimir.kz Фото с сайта news.delovoimir.kz Глава государства Нурсултан НАЗАРБАЕВ представил кандидатуру экс-председателя сената парламента Казахстана Кайрата МАМИ на должность председателя Верховного Суда Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт Главы государства. Депутаты Сената Парламента Казахстана одобрили представленную Главой государства кандидатуру Кайрата МАМИ. Глава государства в Сенате Парламента РК внес кандидатуру Бектаса Бекназарова на должность председателя Высшего Судебного Совета Казахстана. Позже стало известно, что Указом Президента Бекназаров назначен на этот пост. Кайрат МАМИ родился в 1954 году, в селе Джамбул Джамбульского района Алма-Атинской области. Трудовую деятельность начал в 1971 году лаборантом Научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства в Алматы. С мая 1972 года по май 1974 года служил в рядах Советской Армии. С августа 1974 года по август 1976 рабочий Комбината строительных материалов завода тяжелого машиностроения. В 1981 году МАМИ окончил юридический факультет Казахского государственного университета имени Кирова. С августа 1981 года по ноябрь 1990 года являлся стажером, заместителем председателя, председателем Гурьевского областного суда ( Гурьев). С декабря 1990 года по май 1993 года был членом Верховного Суда Казахской ССР. С апреля 1993 года по ноябрь 1995 года являлся председателем Алматинского городского суда. С ноября 1995 года по февраль 1999 года - исполняющий обязанности председателя коллегии по уголовным делам, исполняющий обязанности Председателя Верховного Суда Республики Казахстан. С февраля 1999 года по август 1999 года - вице-министр юстиции Республики Казахстан. С августа 1999 года по сентябрь 2000 года занимал должность заместителя руководителя Администрации Президента - заведующий Государственно-правовым отделом. С сентября 2000 года по апрель 2009 года - Председатель Верховного Суда Республики Казахстан. Указом Президента Республики Казахстан 3 апреля 2009 года был назначен на должность Генерального Прокурора Республики Казахстан. 7 мая 2010 года присвоено звание государственного советника юстиции 1 класса. Кайрат Мами был избран на должность председателя Сената в апреле 2011 года. Бектас Бекназаров родился 12 сентября 1956 года в Жамбылской области. С 2002 по 2006 годы занимал пост председателя Атырауского областного суда, с 2006 по 2009 годы - специализированного финансового суда Алматы, с 2009 по 2011 годы - Актюбинского областного суда. 15 апреля 2011 года Бекназаров избран Председателем Верховного Суда Республики Казахстан. Источник: Tengrinews.kz  