Иллюстративное фото с сайта gazeta.a42.ru Иллюстративное фото с сайта gazeta.a42.ru  16 октября был оглашен приговор в отношении директора ГКП «Областная волейбольная команда «Атырау» Женисбека МУХАМЕТЖАНОВА, главного тренера команды Александра ЗАПЕВАЛОВА и бухгалтера Светланы ХАРКИНОЙ. По данным Атырауского специализированного межрайонного суда по уголовным делам они приговорены их к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 5 лет. Они осуждены по ч. 4 ст. 314 - «Служебный подлог», ч. 4 ст. 307 - «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 3 ст. 235 - «Создание и руководство организованной преступной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней». Директор и главный тренер будут отбывать срок в колонии общего режима. Бухгалтер – в колонии общего режима. Правда, срок в отношении Светланы ХАРКИНОЙ отсрочен до исполнения ее малолетнему ребенку 14 лет. Напомним, что трем фигурантам громкого спортивного уголовного дела инкриминируются хищения в особо крупном размере, служебный подлог, участие в организованном преступном сообществе. По версии следствия, они разработали схему отмывания бюджетных средств, в общей сложности присвоив более 250 млн тенге. Приговор еще не вступил в законную силу.  