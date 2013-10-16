Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщил прокурор уральской транспортной прокуратуры Арман МУХАМБЕТКАЛИЕВ. По словам прокурора, 15 октября от Ольги ДУНАЕВОЙ поступило заявление о пропаже мужа ВОЛКОВА Владимира Витальевича. - Сразу же начались поиски. С 15 октября  поиски велись силами аэроклуба «Отан», двумя самолетами «Вильга». Результатов не было никаких, - рассказывает уральский транспортный прокурор Арман МУХАМБЕТКАЛИЕВ.  – С утра 16 октября поиски продолжили вертолетами МЧС, которые прибыли из города Атырау. И  примерно в 15 часов по местному времени с воздуха были обнаружены обломки вертолета «Робинсон». На месте крушения вертолета было обнаружено два тела. Тела еще не опознаны, но предположительно это владелец вертолета, президент АО «Талап» Владимир ВОЛКОВ и Григорий ПОЛЯНИЧКО. Сейчас  на месте происшествия работает  следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело по  ст. 295 ч. 3 УК РК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта». - Сейчас наши сотрудники работают на месте ЧП, ждем когда из Астаны прибудет эксперт, пока у нас нет материалов этого дела, - говорит замначальника ЛОВД на станции Уральск Дуйсенбек СТАМКУЛОВ. Также по данным прокуратуры эксперты занимаются расшифровкой бортового самописца, найденного на месте крушения. В данный момент ведется следствие. Напомним, сегодня днем пропавший вертолет президента АО «Талап» был найден разбившимся.