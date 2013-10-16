Иллюстративное фото с сайта gipoteza.net Иллюстративное фото с сайта gipoteza.net В Актобе вынесен приговор мужчине, который признан виновным в изнасиловании своей падчерицы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда. По данным следствия, несовершеннолетняя девочка неоднократно подвергалась изнасилованию со стороны отчима. Ребенок ничего не рассказывал об издевательствах, так как отчим угрожал расправой над ней и матерью. О злодеяниях стало известно лишь тогда, когда несовершеннолетняя забеременела. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области приговорил 41-летнего мужчину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Отметим, подсудимый ранее отбывал наказание за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Тогда ему назначили 8 лет лишения свободы. Однако, в декабре 2011-го, за 3 года и 9 месяцев до истечения срока, он был освобожден условно-досрочно. Учитывая этот факт, суд увеличил срок за изнасилование до 13 лет лишения свободы. Кроме того, подсудимому предстоит пройти принудительное лечение от алкоголизма.