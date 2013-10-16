  Иллюстративное фото с сайта rbinform.ru Иллюстративное фото с сайта rbinform.ru 15 октября в Костанае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и внедорожника Toyota Prado. В результате аварии два человека скончались на месте, еще двое с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области. По информации ведомства, 26-летний водитель внедорожника, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом марки Volvo. В результате ДТП водитель джипа и его 60-летняя пассажирка скончались на месте аварии. Еще два пассажира с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Погибшая пассажирка внедорожника и её дочь приехали в Костанай из Актобе, рассказали в полиции Костаная. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование.