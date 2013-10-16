Фото с сайта www.lenta.kz Фото с сайта www.lenta.kz На юбилее своего отца Владимира Преснякова Никита рассказал о том, как сделал предложение своей девушке, Аиде Калиевой. По словам внука Примадонны, предложение руки и сердца он сделал своей возлюбленной в Дубаи. Никита пригласил девушку на ужин, который, наверняка, останется в ее памяти навсегда. Сын Кристины Орбакайте повел Аиду в подводный ресторан, где за стеклом в один момент появился аквалангист и показал табличку, на которой Никита написал самые заветные слова. О том, что Пресняков-младший и Аида Калиева собираются пожениться, ходят слухи уже давно. Этим летом пара провела даже своеобразную репетицию церемонии. И вот сейчас внук Примадонны подтвердил, что ведется подготовка к главному событию в его жизни. Однако все происходит очень медленно, ведь молодым людям постоянно что-то мешает. Что же касается детей, то пара еще не готова обзаводиться малышами. Даже несмотря на то, что Никита не хочет, чтобы у него и его ребенка была большая разница в возрасте, влюбленная пара хочет пока просто насладиться обществом друг друга. Источник: nur.kz