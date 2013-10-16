Иллюстративное фото с сайта www.helicopter.su Иллюстративное фото с сайта www.helicopter.su В 14.30 16 октября на пресс-конференции в ДЧС ЗКО объявили о том, что вертолет президента АО "Талап" найден разбитым на территории Зеленовского района около поселка Белес, что в 35 километрах от областного центра.  По сообщению начальника управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС  ЗКО Максима ХАЙРЕКЕНОВА,  искать начали 13 октября, 14 октября к поиску подключили все службы ЧС. И сегодня утром всего в 500 метрах от трассы были найдены тела  президента АО "Талап" Владимира ВОЛКОВА и его пассажира ПОЛЯНИЧКО. Вертолет представляет собой груду металла, уточнили в ДЧС, шанса выжить у них не было. По словам ХАЙРЕКЕНОВА, оба погибших имели доступ к пилотированию. В поисках пропавших участвовали воздушные суда ДЧС и санавиации. У Владимира Волкова остались жена и четыре дочери. Ему было 61 год. Напомним, о пропаже своего мужа Ольга ДУНАЕВА написала заявление в ГУВД 15 октября.      