Акимат Уральска распространил фотографии позорных мест в городе

Таким образом, власти борются с нарушителями архитектурного облика города. По сообщениям пресс-службы акимата города, с 27 сентября по 10 октября в Уральске была объявлена двухнедельная санитарная очистка города. Владельцам офисов, магазинов, кафе-ресторанов было рекомендовано устранить нарушения, портящие архитектурный облик города, а именно покрасить и подправить заборы и ограждения, привести в надлежащий вид фасады офисов и зданий, обеспечить подсветку зданий и освещение прилегающих территорий, также убрать самодельные рекламные конструкции и убраться на прилегающих территориях. Однако не все предприниматели вняли требованиям акимата. Так, 12-14 октября сотрудники городских служб провели обход по выявлению нарушений, которые не были устранены в отведенный срок. В частности, как сообщает пресс-служба, самыми распространенными нарушениями являются: - физическими и юридическими лицами не производится уборка в границах отведенной и прилегающей территории, - не поддерживается содержание элементов благоустройства, согласно архитектурным, санитарным и экологическим требованиям. Кроме того, в большом объеме распространены самодельные рекламные объекты - складные доски и плакаты, которые размещают на землях общего пользования, проезжей части и тротуарах, что нарушает эстетический вид, правила безопасности и идет в разрез с Законом РК «О рекламе» и Правилами благоустройства территорий населенных пунктов Западно-Казахстанской области, сообщает акимат.