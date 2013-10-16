Муслим Ундаганов не согласен с обвинением

Сегодня, 16 октября, состоялся первый судебный процесс по делу Муслима УНДАГАНОВА, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" из зала суда. На скамье подсудимых вместе с ним бывший директор областной спортшколы Мендихан ДЖАКЕНОВ, бывший директор школы олимпийского резерва Коныс ЖЕТПИСОВ и бывший руководитель управления физкультуры и спорта Турарбек БЕКАРЫСТАНОВ. Прокурор Тамара САРСЕНОВА 2 часа без перерыва зачитывала обвинительное заключение по этому делу. Муслим УНДАГАНОВ обвиняется по ст. 176, ч.3,4 УК РК - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», ст. 235, ч.3 УК РК - «Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений», а также по ст. 314, ч. 2 - «Служебный подлог». Коныс ЖЕТПИСОВ обвиняется по тем же статьям. У Мендихана ДЖАКЕНОВА также статьи 176-ая, 235-ая, кроме них добавлены статьи 214 УК РК - «Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов» и 193-я - «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем». По данным обвинения, подчиненные УНДАГАНОВА добровольно вступали в ОПГ, заранее знали о готовившихся преступлениях, принимали в них участие. В хищение бюджетных средств были вовлечены тренеры. Так, к примеру, тренеру Эдуарду ЛАПШИНУ на 15 человек было выделено 2 млн 241 тыс. тенге для участия в учебно-тренировочных сборах. Однако спортсмены на сборы не выезжали. Были выделены средства женской волейбольной команде для участия в международных соревнованиях в городе Анапа, но команда туда не выезжала. Подобные схемы были неоднократно проведены в различных спортивных школах ЗКО. В итоге, в период 2009-2012 годов Муслим УНДАГАНОВ вместе со своими подчиненными, в составе организованной группы, похитили из бюджетных средств более 200 миллионов тенге. Все подсудимые заявили, что с обвинением не согласны. - Я не создавал в ОПГ, - сказал Мендихан ДЖАКЕНОВ. - Я не просил тренеров подписывать и создавать фиктивные документы, не подговаривал их, чтобы они не выезжали в командировки. Я только во время следствия узнал об этом. Это моя халатность, я должен был проконтролировать, чтобы тренеры ездили. Я не усмотрел.