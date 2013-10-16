Журналист республиканского канала 24.kz спросил, как местные правоохранительные и надзорные органы допустили, что спортивные чиновники воровали миллионами государственные деньги. Аким ответил, что действительно была выявлена недоработка, и сейчас дело доведено до суда. - Эти госучреждения проверяли и ревизионная комиссия маслихатов, и надзорные органы. Недоработки выявлены. Идет судебный процесс. Только по окончании его можно будет дать полную информацию об этом деле, - сказал аким.Акима спросили про самую обсуждаемую на сегодня новость в ЗКО - о без вести пропавшем президенте АО «Талап» Владимире ВОЛКОВЕ. - Владимир ВОЛКОВ - известный в регионе бизнесмен, предприниматель, работающий во многих отраслях - в медицине в, сельском хозяйстве. Такая новость поступила. Супруга написала заявление об исчезновении, предположительно, выехал на охоту на вертолете. Сейчас ведутся поиски.Журналистов Астаны интересовал и вопрос о строительстве пешеходного моста через Чаган в парке имени Кирова. Проект стоимостью около 200 млн тенге реализуется уже больше двух лет и считается долгостроем. В этом году он должен быть завершен. - Площадь парка в Уральске - 20 гектаров. Но за рекой Чаган есть красивые места, и от жителей области было предложение - расстроить парк на другом берегу. Сейчас в проект вносим изменения. Это будет очень красивое место для отдыха и уверен, что те люди, которые сейчас выступают против, после полного завершения работ будут довольны.По сведениям 31 канала, на недавнюю выставку в Астане сельхозпроизводителей акимат заставлял крестьян ехать и продавать свою продукцию, а их самих разместил в квартирах с сомнительными санитарными условиями. - У меня другая информация. Я могу сказать, что, наоборот, мы выбирали, кого из производителей пригласить. Это ведь большая возможность для них показать себя, свою продукцию, завести потенциальных партнеров, точки реализации, поэтому кого-либо заставлять… зачем? Что касается жалоб, если у вас есть конкретные примеры, то приведите, давайте разбираться, - сказал Нурлан НОГАЕВ.- В последнем рейтинге, который проводил «Саясат Мониторинг», вы на 10 месте, почему, спросила одна из журналистов на пресс-конференции. - Рейтинги проводят многие, я не знаю, по каким критериям они это делают. Моей работе оценку дают администрация президента, правительство, народ и СМИ. У меня есть четкие задачи, которые поставил передо мной глава государства, когда назначал. Я их выполняю. Поэтому всякими рейтингами голову себе не морочу, мне некогда. Но когда критикуют, обращаю внимание, реагирую на них в силу своих полномочий. Вообще, как говорят, не критикуют только мертвых. Поэтому, если критика конструктивная, то я только «за».