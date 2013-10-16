Иллюстративное фото с сайта litcult.ru Иллюстративное фото с сайта litcult.ru В минувшем воскресном тираже национальной лотереи «Бинго» главный приз – машину - выиграл житель нашего города. - Это не первый крупный выигрыш наших горожан, - рассказывает директор филиала НЛ «Бинго» Людмила МАРТЫНЕНКО. – Так, 1 сентября у нас проходила праздничная лотерея, семисотый тираж ТВ-Бинго. И наша горожанка выиграла Renault Duster. Победителем оказалась женщина, она уже около 10 лет играет в лотерею, выигрывала компьютер, денежные призы, но такой крупный приз за все время выиграла впервые. В это воскресенье также главным призом была машина. Но кто конкретно выиграл, мы еще не знаем. Могу сказать, что победителя ожидает новый автомобиль «Лада Гранта». К слову, стоимость нового автомобиля «Рено Дастер» варьируется от 14 до 22 тысяч долларов, новая «Лада Гранта» стоит чуть меньше - от 8 до 13 тыс. долларов. - Многие граждане сетуют, что крупные призы в основном выигрывают в Алматы и Астане, - комментирует Людмила Михайловна. – Но, как видите, это не так. Здесь не угадаешь, где тебя поджидает выигрыш. Допустим, билет, по которому выиграли  «Рено Дастер», был куплен на маленькой точке, где в день продавалось 5 - 7 лотерейных билетов.    