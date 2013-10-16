В обращении находится почти 2,9 миллионов кредитных карточек, из них в августе использовали всего 385 тысяч. Активные кредитки составляют всего 14% от кредитных карт в обращении. Для сравнения, доля активных дебетных карт превышает 48% от дебетных карт в обращении. В структуре рынка активных карт, доля кредиток всего 6,5%, когда как доля дебетных карт почти 90%. Рынок активных кредиток в основном сконцентрирован в Алматы. На алматинцев приходится почти 90% используемых кредиток в Казахстане. Рэнкинг-основа: Структура рынка активных кредитных карт. Регионы РК. Август 2013 tablica Источник: ranking.kz