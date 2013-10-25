Иллюстративное фото с сайта mchs.gov.by Иллюстративное фото с сайта mchs.gov.by Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на Бурлинский РОВД.  В Аксае при тушении строительного вагончика на территории одного из ТОО, были обнаружены три обгоревших трупа. Следствие установило личности потерпевших – двое из них оказались бомжами, третий мужчина, как выяснилось, 1966 года рождения также злоупотреблял спиртными напитками. К слову, у него были обнаружены множественные переломы ребер, травмы грудной клетки и брюшной полости, разрыв печени, что и стало причиной смерти. А вот смерть его приятелей наступила от отравления угарным газом. Идет следствие.

 Назым ТУРИЕВА.