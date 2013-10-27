Иллюстративное фото с сайта ko44.ru Иллюстративное фото с сайта ko44.ru Сотрудники Приурального отдела полиции совместно с лесничими задержали браконьеров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. 26 октября в 4 часа утра сотрудники Приурального отдела полиции заметили автомашину с фароискателем. Затем они услыхали выстрел и начали их преследовать. Во время преследования лесничий Б. КУШПАЕВ произвел два предупредительных выстрела вверх, но браконьеры продолжали движение. Тогда он выстрелил, целясь в колесо автомашины УАЗ, но пуля прошила автомобиль и попала в спину сидящего на заднем месте 35-летнего жителя села Январцево. После задержания он был доставлен в Дарьинскую районную больницу с диагнозом «огнестрельное ранение в область поясничного отдела позвоночника, травматический шок 2-й степени». Кроме раненого в машине с поддельными госномерами находились еще трое жителей п.Дарьинск и 30-летний житель села Рубежка, а также была изъята туша косули. Все подозреваемые находятся в Приуральном отделе полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 288 части 2.