Новые кадровые назначения в Казахстане - обзор за неделю
Иллюстративное фото с сайта kapital.kz
На этой неделе произошел ряд кадровых перестановок в государственных органах республики, а также в нацкомпаниях.
Распоряжением президента Казахстана Марат Колкобаев назначен заместителем председателя КНБ РК
52-летний М.Колкобаев с 2003 по 2009 годы работал в должности начальника 9-го (следственного) департамента КНБ РК; с 2009 по 2011 годы являлся начальником ДКНБ по Астане; позже снова работал в должности начальника 9-го (следственного) департамента КНБ РК.
Кроме того, постановлением правительства Республики Казахстан вице-министром нефти и газа Республики Казахстан назначен Магзум Мирзагалиев.
М. Мирзагалиев родился 7 ноября 1978 года в г.Алматы. Окончил Университет "Туран" г. Алматы, Дипломатическую академию г. Астана, Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им.Ш.Есенова по специальности "разработка нефтегазовых месторождений".
Трудовая деятельность: Стажировка в США и Малайзии. 2001-2004 гг.- инженер по буровым растворам "MI Drilling Fluids International" (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири. 2004-2007 гг.- менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству-руководитель Актауского филиала "MI Drilling Fluids International".
2007-2010 гг.- гендиректор ТОО "Тенизсервис" АО НК "КазМунайГаз". 2010-2012 гг.- упр.директор АО "НК "КазМунайГаз". 2012-2013 гг.- зампредседателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО НК "КазМунайГаз".
В Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства решением совета директоров утверждены новая штатная численность, изменена структура центрального аппарата и его региональных подразделений.
В частности, решением правления фонда оптимизирована организационная структура: расформирован департамент мониторинга и открыты два новых департамента - по работе с микрокредитными организациями (МКО) и по работе с проблемными займами.
Также приказом общества назначены: Болат Кульдеев - советником председателя правления, Асемгуль Каирденова - директором департамента по работе с проблемными займами, Раушан Мадиева - директором департамента по работе с МКО, Омирзак Сыздыков - директором департамента безопасности.
В АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (РД КМГ) избраны новые члены совета директоров компании.
Новый совет директоров компании сформирован в следующем составе: Данияр Берлибаев - председатель совета директоров РД КМГ, первый заместитель председателя правления по корпоративному развитию КМГ; Тимур Бимагамбетов - заместитель председателя правления по добыче и техническому развитию АО НК "КазМунайГаз"; Асия Сыргабекова - финансовый директор АО НК "КМГ"; Ержан Жангаулов - руководитель юридической службы АО НК "КМГ"; Абат Нурсеитов - генеральный директор, председатель правления АО "РД КМГ"; независимые директора компании - Филипп Дэйер, Эдвард Уолш, Аластэр Фергюсон.
Ержан Жангаулов работал управляющим директором по правому обеспечению, исполнительным директором по правому обеспечению, советником вице-президента АО НК "КазМунайГаз". Ранее занимал должность директора юридического департамента ЗАО "НК "Транспорт нефти и газа", заведующего отделом юридической службы Управления делами президента РК, консультантом отдела законодательства, обороны и правопорядка канцелярии премьер-министра РК, помощником министра юстиции РК.
Аластэр Фергюсон в настоящее время развивает собственный консультационный бизнес в энергетике для консультирования клиентов по российской и украинской энергетике, уделяя особое внимание разработке стратегии и развитию нового бизнеса. Среди его клиентов: Statoil, Xenon Capital Partners и JKX Oil & Gas. Ранее являлся основателем и мажоритарным акционером "Russia Energy Advisory", работал независимым директором "JKX Oil & Gas" и "XENON Capital Partners". Являлся старшим советником в инвестиционной и консалтинговой компании с фокусом на российский энергетический сектор.
Источник: Nur.kz
