Иллюстративное фото с сайта court.gov.ua Иллюстративное фото с сайта court.gov.ua Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Атырау. По сообщению пресс-службы городской прокуратуры к 2,6 годам ограничения свободы получил вор за кражу в детском саду. Житель Атырау воспользовался тем, что на первом этаже детского сада было открыто окно, выкрал женскую сумку. Добычей воришки оказались деньги - 8 тысяч тенге и банкоматная карточка. Видимо, вместе с карточкой в сумке находились документы и, что немаловажно, код карточки. По данным прокуратуры, вор успел снять с карточки более 20 тысяч тенге. На суде он признал свою вину и получил более 2 лет ограничения свободы.  