Иллюстративное фото с сайта desktopwallpapers.org.ua Иллюстративное фото с сайта desktopwallpapers.org.ua С 1 ноября в Казахстане номер автомобильного двигателя больше не будет вноситься в техпаспорт машины. Сам агрегат будет считаться запасной частью автомобиля, передает корреспондент YK-news.kz. Главным идентификационным номером для транспортного средства станет VIN-код, который уже содержит в себе всю необходимую информацию об автомобиле. Новшество на ура воспринял глава независимого автомобильного союза Казахстана Эдуард Эдоков. По его словам, номерная фиксация двигателя была лишней головной болью для добропорядочного автовладельца. Требование осталось с советского времени, когда номера моторов вносились во все документы с целью дополнительного контроля. – Сейчас двигатель – это запчасть, которую можно просто заменить. А каждая дополнительная точка контроля усложняет и базу, и проверку. Сказать, что номер мотора в техпаспорте сильно помогал в поиске угнанных машин, нельзя, – прокомментировал Эдуард Эдоков. – Я рад, что мы идем в сторону упрощения регистрации. Источник: YK-news.kz