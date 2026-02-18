Мы выяснили, какие зарплаты работодатели предлагают уральцам на сайте поиска работы.

Редакция «МГ» часто пишет о зарплатах жителей области. Обычно мы берём данные в Бюро национальной статистики. Но у читателей нередко возникают вопросы и споры. Поэтому мы решили посмотреть, сколько работодатели готовы платить уральцам на сайте поиска работы hh.kz. В разделе «Уральск» размещено 543 вакансии.

Мы выбрали объявления с такими условиями:

работа в Уральске,

зарплата указана в тенге,

средне-специальное образование,

опыт от 1 до 3 лет,

полная занятость,

график 5/2 или 2/2.

С такими требованиями на сайте нашлось всего шесть вакансий.

Зарплаты по отдельным вакансиям

Технику аэродромной службы (график 5/2, 8 часов в день) предлагают от 170 до 176 тысяч тенге.

Машинисту сливщику ГСМ в аэропорту — до 130 тысяч тенге в месяц.

Специалист по техническому обслуживанию и ремонту оборудования — в среднем около 300 тысяч тенге до вычета налогов.

Главным бухгалтерам предлагают от 400 до 600 тысяч тенге в месяц (до вычета налогов). Бухгалтерам первичного стола — от 200 до 280 тысяч тенге.

Администраторам — от 180 тысяч тенге. Менеджерам по продажам — от 150 тысяч тенге.

Если рассматривать все вакансии, картина такая: техническому персоналу предлагают от 90–100 тысяч тенге. Оператору слива-налива сжиженного газа — 160 тысяч тенге (график 2/2). GIS-специалистам — от 170 тысяч тенге. Водителю автоцистерны (рейсы на Чинаревское месторождение) — 180 тысяч тенге.

Продавцы-кассиры получают в среднем 230–250 тысяч тенге (график 5/2, 8 часов в день, зарплата два раза в месяц). Менеджеры по продажам могут зарабатывать от 300 тысяч до 1,5 миллиона тенге.

Менеджеры по продаже автомобилей — от 200 до 800 тысяч тенге. Специалисты по недвижимости — от 300 до 500 тысяч тенге. Кассиры на АЗС — около 230 тысяч тенге. Слесари — от 250 тысяч тенге. Учителя английского языка (подготовка к IELTS или SAT) — от 280 до 540 тысяч тенге.

От 600 тысяч тенге в месяц предлагают:

супервайзерам;

агентам по продаже сельхоззапчастей;

главным энергетикам и механикам;

менеджерам по продаже строительных материалов;

начальникам службы охраны труда;

дальнобойщикам;

главным конструкторам;

директорам розничных сетей;

врачам-стоматологам.

Также много вакансий связано с работой в соседнем государстве. Объявления разные — от технического персонала до руководящих должностей. Есть и предложения без требований к опыту работы.