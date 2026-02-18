Редакция «МГ» часто пишет о зарплатах жителей области. Обычно мы берём данные в Бюро национальной статистики. Но у читателей нередко возникают вопросы и споры. Поэтому мы решили посмотреть, сколько работодатели готовы платить уральцам на сайте поиска работы hh.kz. В разделе «Уральск» размещено 543 вакансии.
Мы выбрали объявления с такими условиями:
работа в Уральске,
зарплата указана в тенге,
средне-специальное образование,
опыт от 1 до 3 лет,
полная занятость,
график 5/2 или 2/2.
С такими требованиями на сайте нашлось всего шесть вакансий.
Зарплаты по отдельным вакансиям
Технику аэродромной службы (график 5/2, 8 часов в день) предлагают от 170 до 176 тысяч тенге.
Машинисту сливщику ГСМ в аэропорту — до 130 тысяч тенге в месяц.
Специалист по техническому обслуживанию и ремонту оборудования — в среднем около 300 тысяч тенге до вычета налогов.
Главным бухгалтерам предлагают от 400 до 600 тысяч тенге в месяц (до вычета налогов). Бухгалтерам первичного стола — от 200 до 280 тысяч тенге.
Администраторам — от 180 тысяч тенге. Менеджерам по продажам — от 150 тысяч тенге.
Если рассматривать все вакансии, картина такая: техническому персоналу предлагают от 90–100 тысяч тенге. Оператору слива-налива сжиженного газа — 160 тысяч тенге (график 2/2). GIS-специалистам — от 170 тысяч тенге. Водителю автоцистерны (рейсы на Чинаревское месторождение) — 180 тысяч тенге.
Продавцы-кассиры получают в среднем 230–250 тысяч тенге (график 5/2, 8 часов в день, зарплата два раза в месяц). Менеджеры по продажам могут зарабатывать от 300 тысяч до 1,5 миллиона тенге.
Менеджеры по продаже автомобилей — от 200 до 800 тысяч тенге. Специалисты по недвижимости — от 300 до 500 тысяч тенге. Кассиры на АЗС — около 230 тысяч тенге. Слесари — от 250 тысяч тенге. Учителя английского языка (подготовка к IELTS или SAT) — от 280 до 540 тысяч тенге.
От 600 тысяч тенге в месяц предлагают:
супервайзерам;
агентам по продаже сельхоззапчастей;
главным энергетикам и механикам;
менеджерам по продаже строительных материалов;
начальникам службы охраны труда;
дальнобойщикам;
главным конструкторам;
директорам розничных сетей;
врачам-стоматологам.
Также много вакансий связано с работой в соседнем государстве. Объявления разные — от технического персонала до руководящих должностей. Есть и предложения без требований к опыту работы.