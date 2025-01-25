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Социум Экономика

Аким Уральска обязался выплатить пострадавшему от паводка 2,2 млн тенге

Компенсацию градоначальник должен выплатить до 1 марта.
Арайлым Усербаева
Аким Уральска обязался выплатить пострадавшему от паводка 2,2 млн тенге

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в административный суд обратился житель Уральска. Он просил оспорить решение акима города.

Из материалов дела следует, что мужчина пострадал во время паводка и обратился в акиматы города и области с просьбой признать его жилье не пригодным для проживания и предоставить ему жилье. Однако получил отказ.  

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Во время процесса судья предложил сторонам прийти к соглашению и они заключили соглашение о примирении. Другими словами, истец отказывается от иска, а ответчик в лице акима Уральска обязуется до 1 марта выплатить ему сумму ущерба в 2,2 миллиона тенге. Отметим, что оценку имущества проводили специалисты. 

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