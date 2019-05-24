По традиции аким города Уральска Мурат Мукаев поздравил ветеранов и работников культуры и искусства. - Действительно, в каждом обществе в каждую эпоху культура и искусство занимает одно из значимых мест в жизни любой страны. Без культуры, каждый народ обречен, и это всем известно. Вы заслужили почет и уважение, так как долгие годы, работая в этой сфере, внесли свой неповторимый и огромный вклад не только в развитие культуры и искусства, но и в межнациональное согласие. Я хочу от своего имени и от имени акима области поблагодарить вас за труд. Настало время оказать вам почет и уважение, - отметил градоначальник. Как рассказал руководитель детского клуба "Шабын" Феликс Баюканский, для них как для ветеранов труда это исторический праздник. - Это праздник культуры и искусства, он был утвержден нашим Елбасы 12 лет тому назад. Мне самому пришлось поработать и в советское время, и сейчас. У меня 50 лет стажа именно в органах культуры. Я начинал свою деятельность в библиотеке еще в 1968 году, потом архив, затем историко-краеведческий музей от экскурсовода до заместителя директора по науке, 20 лет проработал заведующим отдела культуры города Уральска, потом заместителем директора филармонии, далее замдиректором парка культуры и отдыха, директором ДК молодежи и сейчас продолжаю трудиться в детском клубе "Шабын, - сказал Феликс Баюканский. - Мы активно трудимся. Наша культура развивается и нас это радует. Как рассказал руководитель отдела культуры и искусства города Уральск Куанышбек Мухангалиев, 21 мая в республике отмечается день работников культуры и искусства. - Акимат города Уральска сегодня пригласили сюда ветеранов и работников культуры и искусства для чествования их труда. Все они вкладывали свой труд в развитие нашей республики. Сегодня для них также планируется провести концерт на площади Победы, - отметил Куанышбек Мухангалиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.