Такая акция была организована Областным противотуберкулезным диспансером. На центральном "Московский" была установлена флюорографическая передвижная машина, и в течение нескольких часов все желающие могли сделать рентген органов грудной клетки совершенно бесплатно. Заключения флюоробследования выдавались на месте. - Данные акции просто необходимы для простого народа, так как из за банальной нехватки времени мы забываем вовремя проходить обследование. А здесь мы одновременно получили результат и информацию о туберкулезе. Теперь я с уверенностью могу сказать, что при первых признаках туберкулеза я не буду сидеть, а обращусь за медицинской помощью, так как туберкулез сегодня излечим. И каждый человек ответственен сам за свое здоровье, - отметила продавец рынка Ищанова. Всего было обследовано 123 человека. Все они были здоровы. Кроме того, сотрудники Областного противотуберкулезного диспансера, отметили что такие акции будут проведены на территории других общественных мест. - Необходимо начинать с себя, со своего образа жизни, ежегодно проходить флюорографическое обследование, принимать профилактические меры не только в отношении собственной защиты, но и стараться уберечь своих детей и близких, - отметил врач-рентгенолог Нургалиев.