Фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске будет облачно, днем +22 градуса, ночью +9. 29 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью +16 градусов. В Актау будет ясно. Температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +16. В Актобе синоптики прогнозируют 19 градусов тепла днем и 8 градусов тепла ночью.