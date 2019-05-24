24 мая Первый канал показал специальный выпуск финала шоу.Повторное голосование решено было не проводить. В итоге все 9 финалистов 6 сезона объявлены победителями и получат награду в размере 1 миллион рублей. Получается, Микелла остается с титулом победителя, хотя даже не принимала участия в этой программе. «Микелла, нам жаль, что сегодня ты не с нами, но ты такой же член семья «Голоса», как и те, кто стоит на этой сцене» - сказал гендиректор Эрнст. Все финалисты – победители получат по карте Tinkoff-Junior с 1 млн рублей и возможность записать свою первую песню на студии Universal Music Russia «Шоу было и остается честным. Никакие связи и деньги не помогут…Победить можно только доказав свой талант всей стране. До встрече в новом сезоне» – добавил К.Эрнст Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz