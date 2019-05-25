У каждой из нас есть сумочка из натуральной кожи. При хорошем уходе кожаное изделие служит годами. Но нуждается в тщательном уходе: как минимум, необходимо регулярно протирать влажной тряпочкой или губкой, или специальными влажными салфетками для кожаных изделий Но бывает так, что появляются пятна, которые не в силах убрать салфетки. Наиболее эффективный способ почистить коричневую кожаную сумку от темных пятен: Если ваша сумка коричневая, то пятна уберет кофе. Залейте 1-2 ч.л. молотого кофе теплой водой 50-100мл и дайте настояться. Смочите в этой гуще ватный диск и аккуратно протрите места загрязнений. Крупинки кофе, которые останутся на поверхности, удалите салфеткой, смоченной чистой водой и насухо вытрите мягкой тряпочкой. Помните – кожа не любит излишней влаги, поэтому все делайте быстро, не давая ей впитаться. А придать сумочке блеск поможет крем для обуви – бесцветный или в тон сумке. Нанесите тонким слоем и разотрите тряпочкой из фланели. Когда впитается, удалите лишнее сухой, чистой салфеткой. Это интересно: Какой нереальный этот российский тюннинг, что сделать чтобы ванна стала новой, чистка  ковра без щетки и эксклюзивный ковер своими руками. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz