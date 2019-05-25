24 мая 2019 года по инициативе Отдела по руководству службами пробации ДУИС по ЗКО совместно с УМПС ДП ЗКО в здании Уральского политехнического колледжа №4 было проведено профилактическое мероприятие для несовершеннолетних лиц. Кроме того в профилактическом мероприятии приняли участие студенты политехнического колледжа, и несовершеннолетние-осужденные, состоящие на учете в СП г.Уральска ДУИС по ЗКО, СП Бурлинского района ДУИС по ЗКО. В связи с тем что, сегодня средства массовой информации оказывают огромное влияние на подростков. Будь то телевидение, компьютеры, видеоигры, ОРСП ДУИС по ЗКО решили достучаться до подростков путем просмотра видео ролика под названием «Дети из клетки». В данном видеоролике осужденные подростки раскаиваются и дают наставления школьным подросткам, о не совершения уголовных правонарушении, и рассказывают о конечном итоге своей жизни в случае совершения уголовных правонарушений. Далее инспектор ГЮП УМПС ДП ЗКО капитан полиции Дилара Сатарова, разъяснила подросткам нормы статей административного кодекса и уголовного кодекса, также об ответственности родителей за своих детей. В целях разъяснения судебной системы по делам несовершеннолетних представители специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО пригласили подростков на «День открытых дверей». И наконец, в заключительной части мероприятия руководитель отдела нравственно-духовного развития воспитательной работы УО ЗКО Луара Батыргалиева, пробудила в подростках чувство патриотизма, в очередной раз, предупредив и напомнив о последствиях правонарушений закончив речь словами: «Ваша задача помнить о том, что человек в ответе за свои поступки!» В целях предупреждения совершения несовершеннолетними лицами, как уголовных, так и административных правонарушении, по окончанию мероприятия были обсуждены дальнейшие планы о проведении таких профилактических мероприятии с подростками. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.