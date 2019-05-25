Все финалисты шестого сезона шоу "Голос. Дети" объявлены его победителями. Об этом во время спецвыпуска проекта сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сообщает Tengrinews.kz. Фото из архива "МГ" "Мы с компанией Talpa, людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории "Голоса", победителями проекта становится Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова", - сказал Эрнст. Первым статуэтку победителя получил казахстанец Ержан Максим. "Ержан, теперь ты знаешь, что на Первом канале ничего не продается", - сказал Константин Эрнст, обращаясь к казахстанцу. Каждый финалист также получил по одному миллиону рублей (5,8 миллиона тенге). "А в конце я хочу вам сказать: "Голос" будет. "Голос" был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце - большим, а ножку - маленькой. Победить в "Голосе" можно, только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне", - сказал Эрнст. Следует отметить, что  дочь певицы Алсу Микелла Абрамова не пришла на специальный выпуск музыкального телешоу. "Конечно, мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова приняла решение не приходить. Это ее решение, и мы его уважаем. Она остается частью большой семьи "Голоса". Мы желаем ей успехов", - объявил ведущий проекта Дмитрий Нагиев. Напомним, житель Уральска Ержан Максим сталфиналистом престижного конкурса "Голос. Дети" в Москве. По итогам голосования 10-летняя Микелла Абрамова победила в финале 6 сезона музыкального проекта "Голос. Дети", который прошел в прямом эфире на Первом канале. Микелла - дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ержан Максим занял второе место. Генеральному директору канала Арману Давлетьярову очень понравился казахстанец Ержан Максим, поэтому он позвал финалиста проекта "Голос. Дети" на церемонию Премии МУЗ-ТВ 2019 в Москву. Алла Пугачева вручила казахстанцу именную"Золотую звезду". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  