До сих пор с уст народа не сходят имена многих батыров. С обретения независимости история нашей страны ведет новую летопись. В частности, возрождается канувшие в вечность имена батыров-защитников народа, тысячи преданных забвению - возвращаются из небытия. Например, уникальное открытие было сделано краеведом Казыбеком Куттымуратовым, который 4 года назад перевел надпись на могильном камне захоронения Ерсары батыра. Поэтому мероприятие началось с возложения цветов к могиле батыра. Затем гости посетив музеи Алаш и С.Датова, площадь Кадыра Мырза Али, ознакомились с проводимой работой района. А краеведы и историки области обменялись новыми историческими данными о батыре. - Все мы знаем о таком историческом событии как национально — освободительное движение под предводительством Сырыма Датова. Ерсары батыр был его воином и доверенным лицом. Они вместе участвовали в освободительной борьбе. Несколько лет назад было найдено его захоронение. Сейчас его именем назван аул, - говорит кандидат исторических наук Самат Курманалин. Ерсары батыр — гордость казахского народа, жил во второй половине 18 века. Казахский батыр, рода Байбакты, он боролся за будущее своего народа. С его именем связаны героические страницы в национально-освободительном восстании под предводительством С.Датова. Он, возглавлявший боевые отряды воинов, в 1790 году находился в центре острых политических событий, происходящих в Младшем жузе. Документальные данные о батыре хранятся в архивах Оренбурга и Москвы РФ. Потомок исторической личности Нурлан Ермуханов ознакомил участников конференции с работой общественного фонда «Ерсары батыр». В будущем они планируют строительство мавзолея. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.