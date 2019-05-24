Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уважаемые жители города! Приглашаем Вас на традиционный День открытых дверей «Открытый акимат» с участием акима города, руководителей городских отделов и коммунальных служб, который пройдет в субботу, 25 мая, с 10.00 до 14.00 в казахском драматическом театре имени Х.Букеевой, - сообщили в пресс-службе акима Уральска. Жители города могут прийти и задать интересующие их вопросы руководителям любых подразделений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.