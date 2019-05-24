104 миллиона долларов конфискуют в пользу государства по делу о хищении экс-акима Атырауской области
В настоящее время принимаются все необходимые меры по экстрадиции Бергея Рыскалиева и его брата, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото с сайта azh.kz
Как рассказал руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Агентства РК Кайрат Сунтаев, следственной группой Нацбюро завершено досудебное расследование данного резонансного уголовного дела бывшего акима Атырауской области Рыскалиева и других должностных лиц.
- Братья Рыскалиевы осуждены за создание и руководство организованным преступным сообществом, совершение хищений государственного имущества, злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток, а также легализацию имущества, добытого преступным путем, - пояснил Кайрат Сунтаев. - Уголовное преследование в отношении них велось с 2012 года, и общее количество инкриминируемых им преступлений насчитывает 71 эпизод.
Стоит отметить, что 25 января этого года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Атырауской области вынесен обвинительный приговор, согласно которому подсудимые приговорены к различным срокам наказания. В частности, руководитель ОПС Бергей Рыскалиев приговорен к 17 годам лишения свободы, его брат Аманжана Рыскали осужден к 16 годам лишения свободы.
Между тем, суд также постановил конфисковать в пользу государства денежные средства осужденных и их близких родственников, находящихся на расчетных счетах в казахстанских и зарубежных банках, включая 14 миллионов долларов в Андорре и 90 миллионов долларов в Швейцарии. Также обратить в доход государства имущество на сумму свыше 3 миллиардов тенге, принадлежащее самим подсудимым и подконтрольным им компаниям (170 объектов недвижимости в Атырауской и Актюбинской области). Взыскать с виновных незаконную прибыль в размере 12 миллиардов тенге, полученную в результате противоправных сделок.
Вместе с тем, еще на стадии досудебного расследования государству возмещен ущерб на сумму 3 миллиарда тенге путем передачи имущества, ранее незаконно исключенного ими из госсобственности (имущество 23-х подсудимых).
- В настоящее время досудебное расследование продолжается по фактам отмывания денег за рубежом, в рамках которого осуществляется взаимодействие с компетентными органами Андорры и Швейцарии по возврату арестованных денег, - дополнил Кайрат Сунтаев.
К слову, в настоящее время принимаются все необходимые меры по экстрадиции осужденных.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!