Протяженность марш-броска - 120 км. Порядка 30 велосипедистов разных возрастов преодолели это расстояние и побывали на мавзолее Таксайской принцессы, ознакомившись с уникальной историей края. Велопробеги организуют в нашей области далеко не в первый раз. Такие мероприятия давно стали любимым и популярным событием в регионе. И тем не менее, старшие спортсмены инструктируют своих младших коллег перед выездом. - Главное - регулярно тренироваться, тогда никакие расстояния не покажутся трудными. И здоровье будет крепким, - говорит ветеран спорта с 36-летним стажем Владимир Пивень. Маршрут велопробега прошел от Уральска по Теректинскому району до мавзолея Таксайской принцессы близ станции Таксай и обратно. Среди спортсменов и школьники, и ветераны труда. Меры безопасности предусмотрены, полицейские и медики сопровождали группу. За небольшой срок расстояние в 60 км было преодолено, и спортсмены увидели мавзолей в степи. - Дорога была несложной. Все прошло нормально. Тем более что я не в первый раз участвую в длительных маршрутах. Мне понравилось. Мавзолей очень красивый. Нам рассказали о золотой ханшаим и о людях, которые населяли раньше эту территорию, - поделился впечатлениями участник веопробега Мурагер Хамиев. - Мы наблюдали за поездкой. Все прошло ровно, без срывов и отставаний. Ребята следили друг за другом, помогали в ходе маршрута. Видна командная подготовка. Это хороший результат, - подвела итоги дня руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Асия Аманбаева. После исторической экскурсии и ознакомления с историей Теректинского района спортсменам предстоит вернуться назад в областной центр. Это еще 60 км. В течение года организаторы планируют провести еще один велопробег.