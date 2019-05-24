Автомобили противопожарной службы выезжают по заданному маршруту. Расстояние до нужного объекта нередко составляет несколько километров. И тут дорога каждая секунда. - Пожарная машина должна прибыть к месту происшествия как можно быстрее. Подразделения находятся в постоянной готовности. Но на дорогах зачастую наш автотранспорт не пропускают. Из-за этого жизнь и здоровье людей подвергаются опасности. Маячки и сирены не помогают, - отметил старший инженер ДЧС ЗКО Рустам Джирентаев. Автомобили батальона патрульной полиции останавливают автомобили нарушителей и составляют административные протоколы. Водителям предоставляют и видеозапись. - Это нарушение статьи 598 КоАП РК «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами». Штраф в размере 10 МРП. С такими нарушениями сталкиваются и наши сотрудники,- проинформировал заместитель командира батальона дорожно-патрульной полиции УП г. Уральска Булат Жанабаев. Полицейские отметили, что подобные рейды будут проводиться на регулярной основе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.