Сегодня, 24 мая, в городе прошел рейд «Минуты, которые могут спасти жизнь», организованный сотрудниками противопожарной службы и управления полиции. За время проведения рейдовых мероприятий были выявлены сразу несколько нарушителей правил дорожного движения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомобили противопожарной службы выезжают по заданному маршруту. Расстояние до нужного объекта нередко составляет несколько километров. И тут дорога каждая секунда. - Пожарная машина должна прибыть к месту происшествия как можно быстрее. Подразделения находятся в постоянной готовности. Но на дорогах зачастую наш автотранспорт не пропускают. Из-за этого жизнь и здоровье людей подвергаются опасности. Маячки и сирены не помогают, - отметил старший инженер ДЧС ЗКО Рустам Джирентаев. Автомобили батальона патрульной полиции останавливают автомобили нарушителей и составляют административные протоколы. Водителям предоставляют и видеозапись. - Это нарушение статьи 598 КоАП РК «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами». Штраф в размере 10 МРП. С такими нарушениями сталкиваются и наши сотрудники,- проинформировал заместитель командира батальона дорожно-патрульной полиции УП г. Уральска Булат Жанабаев. Полицейские отметили, что подобные рейды будут проводиться на регулярной основе.

Руслан АЛИМОВ