Иллюстративное фото из архива "МГ" Она с укором заметила, что в школах слишком рано сдали отчеты, приняли экзамены и отправили школьников на каникулы. - Учебный год завершается завтра. Но в наших школах, я наблюдаю, решили закончить учебный процесс намного раньше, - сказала Туремуратова и привела в пример школы №№16, 35, в которых каникулы будто уже начались. Она пожурила педагогов, мол, разве нельзя достойно завершить учебу и оставшиеся дни посвятить общению, занимательным предметам, рассказать и проанализировать те материалы, которые не успели пройти за год. - Я не вижу этого. Где ваша ответственность? - задала вопрос Туремуратова, но так и не дождалась ответа.