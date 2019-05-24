Путепровод был перекрыт в связи с ремонтом с 16 по 23 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из социальной сети Instagram О том, что в Аксае открыли движение на путепроводе, сообщил на своей личной странице в Instagram аким Бурлинского района Санджар Алиев. - Как и обещали открыли движение через путепровод, - прокомментировал видео на своей странице Санджар Алиев. Напомним, 16 мая в редакцию "МГ" обратились жители Аксая, которые рассказали, что на дороге вблизи железнодорожного переезда образовались огромные пробки. Санджар Алиев пояснил, что пробки образовались из-за того, что перекрыли путепровод в связи с ремонтом дорожного полотна. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  